Thuram può lasciare l'Inter? Dal contratto al possibile arrivo di Lookman: le ultime sul futuro dell'attaccante francese

Una deludente seconda parte di stagione e le voci su Lookman hanno acceso qualche spia sul futuro dell'attaccante francese.

Non sono state settimane propriamente semplici in casa Inter, alla luce della pesante in sconfitta in finale di Champions League, alla quale si è aggiunta l'amara uscita di scena dal Mondiale per Club per mano del Fluminense.

Sul banco degli imputati, tra gli altri, è finito Marcus Thuram, protagonista mancato della spedizione interista negli Stati Uniti. L'attaccante francese, infatti, ha deluso lungo il percorso in terra statunitense e le indiscrezioni relative al suo futuro si sono sprecate, soprattutto alla luce delle pesanti dichiarazioni rilasciata dal capitano e compagno di squadra Lautaro Martinez.

Di seguito ecco tutte le possibili novità sul futuro di Thuram: dalla durata del contratto al costo del cartellino, passando da chi sono i club che, eventualmente, potrebbero strapparlo all'Inter.