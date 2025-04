Thuram punto fermo: il francese è già un tassello imprescindibile nella nuova Juventus di Tudor

Il centrocampista è destinato a diventare un tassello imprescindibile del nuovo allenatore juventino, a differenza di quanto accaduto con Motta.

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è iniziata con una preziosa vittoria di misura nei confronti del Genoa che consente ai bianconeri di rimanere in piena corsa per un posto in Champions League: a otto giornate dalla fine, Madama è a un punto dal Bologna quarto e a tre lunghezze di distacco dall'Atalanta, terza della classe.

Il tecnico croato, in occasion del debutto sulla panchina bianconera, ha proposto diverse novità: su tutte, il ripristino del sistema difensivo a tre, con la Juve che fino a quel momento aveva giocato a quattro con Thiago Motta. Si passa poi alla collocazione tattica dei singoli: da Yildiz a trequartista a Nico Gonzalez esterno a tutta a fascia.

Tante novità, ma allo stesso tempo alcune solide certezze dalle quali ripartire per provare a dare una sterzata alla stagione bianconera: e una di queste risponde al nome di Khephren Thuram.