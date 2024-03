Thuram al 100% e in campo a Bologna: una carta in più per Inzaghi

Il francese è pronto a tornare tra i titolari dell'Inter: un esame importante a pochi giorni dalla trasferta di Madrid.

Contro il Genoa ha ricalpestato il prato verde di San Siro dopo l'elongazione all'adduttore che lo aveva tenuto ai box nelle due precedenti sfide, destando impressioni più che ottime: Marcus Thuram è tornato a tutti gli effetti abile e arruolabile nelle rotazioni di casa Inter.

L'infortunio rimediato nel primo atto degli ottavi di Champions vinto contro l'Atletico Madrid (e deciso dal suo sostituto, ovvero Arnautovic) aveva fatto tremare Inzaghi e i tifosi, rassicurati dall'impatto più che positivo mostrato lunedì sera.

Soltanto un antipasto di ciò che accadrà nel tardo pomeriggio di sabato con la sfida di Bologna, a sua volta esame da non fallire in attesa che l'impegno in programma al 'Civitas Metropolitano' emetta il proprio verdetto.