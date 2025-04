Marcus Thuram è ancora alle prese con l'affaticamento agli adduttori e salterà anche Inter-Roma: dovrebbe recuperare per Barcellona.

Se da un lato Simone Inzaghi sorride per i recuperi di Denzel Dumfries e di Piotr Zielinski, a condizionare la vigilia di Inter-Roma sono le condizioni di Marcus Thuram.

L'attaccante francese è ancora alle prese con l'infortunio muscolare che lo sta costringendo ai box, ragion per cui in vista dell'impegno di domenica pomeriggio a San Siro le ultime per i nerazzurri non sono confortanti.

Thuram gioca? Come sta? Quando torna?