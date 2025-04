Marcus Thuram gioca Barcellona-Inter o no? Parlano Inzaghi e Lautaro: "Ci darà una grossa mano"

Inter e Barcellona per affrontare i blaugrana nella semifinale d'andata di Champions: ansia massima per conoscere le condizioni di Thuram.

Nella settimana in cui Marcus Thuram è rimasto fuori per infortunio, l'Inter ha visto il proprio mondo crollare. Fuori dalla Coppa Italia dopo il 3-0 subito nel Derby contro il Milan, la squadra meneghina ha anche subito due k.o in campionato contro Bologna e Roma che hanno portato al sorpasso in classifica del Napoli.

Di scena a Barcellona per la semifinale d'andata di Champions, l'Inter aspetta con ansia la notizia più importante: il recupero di Marcus Thuram. Per l'attaccante francese c'è ottimismo, ma non una certezza totale.

Questo si evince, infatti, dalle dichiarazioni di mister Simone Inzaghi e dal compagno di attacco Lautaro Martinez alla vigilia della sfida, alla quale seguirà quella di San Siro il prossimo martedì 6 maggio.