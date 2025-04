Thomas Muller annuncia l'addio al Bayern Monaco: il commuovente messaggio ai tifosi e dove giocherà l'anno prossimo

Dopo un quarto di secolo, il calciatore saluta il Bayern: l'addio scuote i cuori dei tifosi e che apre interrogativi sul suo futuro.

Thomas Muller non vestirà più la maglia del Bayern Monaco nella prossima stagione. Lo ha annunciato lo stesso giocatore in una lettera rivolta ai tifosi, in cui ha spiegato come il club abbia deciso di non offrirgli un nuovo contratto.

Una scelta che, come ha sottolineato Muller, non rispecchia i suoi desideri, ma che ha accettato con rispetto per le decisioni della dirigenza.

Nonostante il ridotto impiego in campo nell’ultima stagione, il numero 25 aveva manifestato la volontà di continuare a far parte della squadra, contribuendo con esperienza e spirito di gruppo.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella stagione in corso, Muller ha collezionato 35 presenze, di cui solo 12 da titolare, segnando 5 gol e fornendo altrettanti assist.

Il ridimensionamento del suo ruolo ha probabilmente influito sulla scelta del club, ma l’attaccante ha voluto precisare che i dialoghi con la società si sono conclusi in un clima di rispetto e fiducia reciproca, nonostante le polemiche e le voci circolate nei mesi scorsi.