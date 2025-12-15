Thiago Silva pronto a lasciare il Fluminense e il Brasile: possibile un suo ritorno al Milan già a gennaio?

La possibilità di assicurarsi un difensore come Thiago Silva a parametro zero, soprattutto in una finestra complicata come quella invernale, fa gola a chiunque.

Nonostante l’età avanzata, il classe 1984 può dare un contributo importante alla difesa, sia per esperienza sia sul piano delle prestazioni: in questa stagione, infatti, ha disputato ben 46 partite tra tutte le competizioni.

Il ritorno al Milan appare quindi un’idea allettante: la rosa a disposizione di Allegri è corta e l’esperienza di Thiago, come già dimostrato con Modric, potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa allo Scudetto.

Al momento, però, il club rossonero non ha ancora avviato contatti ufficiali con gli intermediari del giocatore, e tutto resta per ora solo un’ipotesi.