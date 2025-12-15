Pubblicità
Michael Baldoin

Thiago Silva pronto a lasciare il Fluminense e il Brasile: possibile un suo ritorno al Milan già a gennaio?

Il 41enne brasiliano sogna il ritorno in Europa e vuole convincere Ancelotti a convocarlo per l’ultimo Mondiale della carriera, ma per ora un ritorno al Milan resta solo un’ipotesi.

Il futuro di Thiago Silva potrebbe presto tornare in Europa.

Il classe 1984 brasiliano ha il contratto in scadenza e potrebbe aver disputato la sua ultima gara con la maglia del Fluminense.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore desidera tornare in Europa da svincolato per giocarsi una convocazione in vista del prossimo Mondiale.

  • ADDIO AL FLUMINENSE?

    La gara disputata nella notte contro il Vasco da Gama, valida per la semifinale di ritorno della Copa do Brasil e persa ai rigori, potrebbe essere stata l’ultima di Thiago Silva con la maglia del Fluminense.

    Nonostante il rigore realizzato, il capitano brasiliano ha dovuto infatti salutare anzitempo la competizione, disputando così l’ultima partita del 2025..

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, questa potrebbe essere stata anche la sua ultima gara con il Fluminense: nel nuovo anno, la sua avventura potrebbe proseguire altrove.

  • IL SOGNO: TORNARE IN EUROPA PER OTTENERE UNA CONVOCAZIONE AL MONDIALE

    L'obiettivo di Thiago Silva è chiaro: tornare a giocare in uno dei principali campionati europei, confrontarsi a livelli altissimi e conquistare un posto nella Selecao in vista del prossimo Mondiale.

    Il classe 1984, che lo scorso settembre ha compiuto 41 anni, arriverà in estate a giocarsi l’ultima grande occasione della carriera, con l’intenzione di provarci fino in fondo.

    Per convincere il ct Ancelotti di essere ancora al top, l’idea è tornare dove è diventato grande, uno dei difensori più forti nella storia moderna del calcio.

  • PUÒ FIRMARE DA SVINCOLATO: IL MILAN ALLA FINESTRA

    La possibilità di assicurarsi un difensore come Thiago Silva a parametro zero, soprattutto in una finestra complicata come quella invernale, fa gola a chiunque.

    Nonostante l’età avanzata, il classe 1984 può dare un contributo importante alla difesa, sia per esperienza sia sul piano delle prestazioni: in questa stagione, infatti, ha disputato ben 46 partite tra tutte le competizioni.

    Il ritorno al Milan appare quindi un’idea allettante: la rosa a disposizione di Allegri è corta e l’esperienza di Thiago, come già dimostrato con Modric, potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa allo Scudetto.

    Al momento, però, il club rossonero non ha ancora avviato contatti ufficiali con gli intermediari del giocatore, e tutto resta per ora solo un’ipotesi.

