Thiago Motta verso l'addio, retroscena Juventus: la squadra si aspettava l’esonero dopo la Fiorentina

Fiorentina vs Juventus

Dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina, buona parte della squadra si aspettava l'esonero del tecnico: la vittoria col Genoa può non bastare.

L'avventura di Thiago Motta alla Juventus sembra essere appesa a un filo. Nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, la società ha deciso di non procedere immediatamente con un cambio in panchina.

Come rivelato da Calciomercato.com, la squadra si aspettava una svolta drastica dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, ma il discorso di Giuntoli ha confermato che, almeno per il momento, nessun provvedimento verrà preso.

Tuttavia, la sensazione generale è che il destino dell'allenatore sia ormai segnato e che il match contro il Genoa possa rappresentare l'ultimo banco di prova.

Una sfida in cui Thiago Motta deve assolutamente vincere e tornare a segnare dopo i 7 goal al passivo e nessuno realizzato tra Atalanta e Fiorentina, anche se la vittoria potrebbe non bastare all’ex Bologna per salvare la panchina.