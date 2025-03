Thiago Motta successore di Gasperini: perché l'Atalanta pensa all'ex allenatore della Juventus e le alternative

La storia tra l'Atalanta e Gasperini può davvero concludersi a fine stagione: Motta piace come profilo, in lista anche Runjaić.

A nove giornate dalla fine del campionato lo sguardo di molti club è già alla prossima stagione perché c'è la necessità di farsi trovare pronti per eventuali cambi in panchina. E tra questi anche l'Atalanta che probabilmente dovrà iniziare un nuovo ciclo dopo quello lunghissimo con Gian Piero Gasperini.

Da tempo il tecnico ha mandato segnali chiari sul futuro e mai come adesso l'addio di Gasperini all'Atalanta è possibile, anzi, è lo scenario più probabile.

Per questo, la famiglia Percassi studia come sostituire un allenatore che ha fatto la storia del club; sarà un momento chiave per riuscire a continuare a stare ad un certo livello.

Uno dei profili in lista è Thiago Motta, appena esonerato dalla Juventus ma che potrebbe quindi "cadere in piedi" e ripartire da Bergamo.