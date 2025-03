Thiago Motta sotto processo, la sua Juventus non è mai nata: giocatori fuori ruolo e scelte che non pagano

Fiorentina vs Juventus

Sfumati tutti gli obiettivi stagionali, Thiago Motta ora rischia molto: anche il quarto posto potrebbe non bastare.

Tracollo. Disfatta. Umiliazione. No, quella subita contro l'Atalanta non è stata solo una sconfitta per la Juventus.

Ai bianconeri non resta ora che leccarsi le ferite e provare a ripartire, anche perché il campionato non aspetta ed il quarto posto va ancora conquistato.

Certo la frenata della Lazio ha almeno evitato (per ora) il sorpasso della squadra di Baroni in classifica. Ma il calendario da qui alla fine fa tremare i polsi a una Juventus apparsa fragile, fragilissima, sia caratterialmente che tatticamente.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutti problemi che è chiamato a risolvere Thiago Motta, la cui posizione intanto è sempre più instabile. E che, ad oggi, non è certo di conservare la panchina neppure se dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Ma quali sono le accuse nei confronti di Thiago Motta? Cosa non ha funzionato alla Juventus?