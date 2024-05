L'allenatore del Bologna, dopo la sua ultima partita sulla panchina rossoblù, si emoziona durante l'intervista.

Non sarà semplice dimenticare il Bologna di Thiago Motta: anzi, in realtà nessuno vorrà mai dimenticarlo. Anche perché quanto è stato fatto ha molto di speciale.

Un percorso unico concluso forse non nel migliore dei modi, con il 2-0 subito contro il Genoa, ma comunque con una festa generale per la qualificazione in Champions League.

Al termine della sfida contro la formazione di Alberto Gilardino, Thiago Motta a Sky Sport si è commosso in diretta TV.