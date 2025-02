Le dure parole di Thiago Motta dopo Juve-Empoli sono destinate a lasciare il segno: i due attaccanti e il centrocampista rischiano il posto.

E' ancora viva, in casa Juventus, la grande delusione per la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli, capace di imporsi all'Allianz Stadium ai calci di rigore e di staccare il pass per la doppia semifinale contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Tempo per i rimpianti, però, non ce n'è e il club bianconero deve ora concentrarsi sull'ultimo obiettivo rimasto per salvare una stagione ad oggi fallimentare su tutti i fronti. I bianconeri, a 12 giornate dal termine del campionato, sono chiamati a blindare il quarto posto che vale una qualificazione vitale - soprattutto peri conti societari - alla prossima edizione della Champions League.

Thiago Motta, dal canto suo, ha incassato la piena fiducia da parte di Cristiano Giuntoli per questo segmento finale di stagionale, e a già a partire dalla sfida in programma lunedì, sempre allo Stadium contro il Verona, il margine di errore sarà di fatto prossimo allo zero.

Le parole del tecnico juventino nel post Juve-Empoli, relative al pessimo atteggiamento, non hanno lasciato indeffrenti e in vista della sfida contro gli scaligeri è lecito aspettarsi diversi cambiamenti all'interno della formazione titolare che darà il là alla sfida.