Thiago Motta miglior allenatore di febbraio in Serie A: quando provocò col suo "2-7-2"

L'italo-brasiliano ha vinto il premio di 'Coach Of The Month' di febbraio: sarà premiato sabato prima di Bologna-Inter.

Un febbraio praticamente perfetto, con cinque successi in altrettante partite a certificare l'ambizione più che fondata di una qualificazione alla prossima Champions League: il Bologna continua a sognare in grande e ne ha ben donde.

A prendersi la scena, oltre a Zirkzee e i 'suoi fratelli', è anche il condottiero Thiago Motta, che sabato pomeriggio sarà premiato come 'Coach Of The Month' per quanto riguarda il mese di febbraio in Serie A.

Thiago Motta riceverà il riconoscimento nel pre-partita di Bologna-Inter, sfida tutt'altro che banale e ricca di spunti che si ricollegano col passato nerazzurro dell'ex centrocampista.