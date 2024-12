Thiago Motta e la Juventus, il retroscena di Buffon: "Lo consigliai ad Agnelli 3 anni fa"

L'ex portiere racconta di quando propose ad Agnelli di ingaggiare Thiago Motta: "Per me sarebbe diventato un allenatore da grande squadra".

Il presente si chiama Nazionale col ruolo di Capo Delegazione, ma la Juventus ha comunque rappresentato un pezzo enorme della sua vita: per Gianluigi Buffon è impossibile non fare riferimenti al bianco e al nero, i due colori del suo cuore.

Sulla panchina della 'Vecchia Signora' siede oggi Thiago Motta, ex compagno di squadra in azzurro del classe 1978: una scelta accolta con estremo piacere da Buffon che, come rivelato a 'Cronache di Spogliatoio', in passato consigliò all'allora presidente Andrea Agnelli di virare proprio sull'ex Bologna,

Di questo e anche di altro ha parlato Buffon: ecco alcuni stralci dell'intervista, tra una considerazione sul commissario tecnico Spalletti e un pensiero sul nuovo corso del Genoa con Vieira e Balotelli.