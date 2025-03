Thiago Motta-Juventus, perché è finita: integralismo tattico e rapporto con lo spogliatoio tra i motivi della rottura

La società ha deciso di cambiare subito per centrare l'obiettivo quarto posto, il rapporto era ormai irrecuperabile.

Giorni, più probabilmente ore. Poi l'avventura di Thiago Motta alla Juventus verrà definitivamente archiviata.

Il progetto triennale nato la scorsa estate è già naufragato tra risultati deludenti, scelte discutibili e un rapporto mai decollato con l'intero ambiente bianconero.

La società, dopo una settimana di riflessioni, ha deciso di anticipare i tempi dell'esonero che sarebbe comunque arrivato più avanti.

Il tentativo è quello di ricompattare lo spogliatoio intorno a un allenatore che riporti lo spirito Juventus e centrare il quarto posto, obiettivo fondamentale per non dover ripartire nuovamente da zero.

Ma cosa c'è dietro l'esonero immediato di Thiago Motta?