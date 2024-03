Thiago Motta ci prova di nuovo: ha già fermato l'Inter due volte

Il suo Bologna è ancora imbattuto in questa stagione contro l'Inter. E nel 2024 solo i nerazzurri hanno fatto meglio.

L'Inter vola verso il ventesimo Scudetto, che ormai è solo questione di tempo. La trasferta di Bologna, specie a pochi giorni dalla sfida decisiva contro l'Atletico Madrid, nasconde però più di qualche insidia.

Non c'è dubbio infatti sul fatto che la squadra di Thiago Motta sia quella che in questa stagione ha forse fin qui messo più in difficoltà i nerazzurri in assoluto.

E soprattutto, almeno fino a stasera, il Bologna sarà l'unica italiana imbattuta contro l'Inter 2023/24 insieme al Sassuolo.