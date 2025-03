Thiago Motta cambia la Juventus: due pesanti bocciature, chi gioca contro il Verona

L'allenatore della Juventus è pronto a cambiare dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia: bocciatura per l'olandese e il serbo.

La Juventus è chiamata ad archiviare la clamorosa eliminazione in Coppa Italia maturata ai calci di rigore per mano dell'Empoli, andando a chiudere il programma della 27esima giornata di Serie A.

I bianconeri, impegnati nel Monday Night, ospiteranno il Verona all'Allianz Stadium con l'ambizione di strappare l'intersa posta in palio e consolidare il quarto posto in classifica ottenuto nell'ultimo turno di campionato. In Serie A la Juve è reduce da quattro vittorie consecutive e l'obiettivo in casa bianconera è quello di dare continuità ad un momento che, almeno in campionato, si può considerare complessivamente positivo.

Dopo la debacle di Coppa, però, ci si attendono importanti cambiamenti all'interno della formazione titolare che affronterà il club scaligero: in attesa di comprendere le scelte di Thiago Motta, andiamo a scoprire chi potrebbe giocare contro il Verona e chi rischia l'esclusione.