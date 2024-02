L'allenatore del Bologna, dopo il successo col Verona, si lascia andare a uno sfogo sincero: "Non sono nessuno senza la squadra".

Il Bologna continua a sognare: lo fa battendo il Verona e approdando al quarto posto in classifica in Serie A. In poche parole, in zona Champions League.

I rossoblù, grazie al 2-0, fanno esplodere di gioia i tifosi presenti al Dall'Ara che, alla fine, tributano un saluto particolare a Thiago Motta.

L'allenatore del Bologna, intervenuto ai microfoni di DAZN, però, si è lasciato andare a uno sfogo sincero.