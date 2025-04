“Thiago Almada mi ha chiesto di portarlo al Napoli”: la rivelazione di Lavezzi, che risponde a sorpresa su Kvaratskhelia al PSG Serie A SSC Napoli Paris Saint-Germain Ligue 1

Il ‘Pocho’ torna a parlare: “Qui per Maradona, poi ho vissuto cose stupende. Lukaku fortissimo, non so se con Osimhen il Napoli avrebbe più punti”.