Theo Hernandez saluta il Milan: dall'arrivo con Maldini e lo Scudetto al mancato rinnovo e il calo di rendimento, i motivi dell'addio

Dopo sei stagioni tra alti e bassi, il terzino francese è vicino al trasferimento all’Al Hilal: in rossonero resta una pesante eredità.

La separazione tra Theo Hernandez e il Milan è ormai imminente. Il terzino francese è a un passo dal trasferimento all’Al Hilal, club saudita guidato da Simone Inzaghi che ha già raggiunto un’intesa verbale con i rossoneri.

Dopo il sì del calciatore ora l’Al Hilal deve finalizzare con il Milan per la cifra del cartellino. La scelta è stata fatta: Theo vuole cambiare aria dopo una stagione difficile e priva di stimoli.

Il contratto in scadenza nel 2026 non sarà, dunque, rinnovato: tra domanda e offerta la distanza è troppo ampia. Con una proposta da 30 milioni di euro, l’Al Hilal si prepara a chiudere l’operazione, segnando la fine di un’era per il Milan.