Theo Hernandez può giocare il Mondiale per Club con l'Al Hilal? Cosa dice il regolamento della competizione

Mondiale per Club

Theo Hernandez si avvicina al trasferimento all'Al Hilal: Simone Inzaghi potrebbe schierarlo al Mondiale per Club? Cosa dice il regolamento.

L'Al Hilal è a un passo da Theo Hernandez: sempre più vicino l'acquisto del terzino, proveniente dal Milan che lo cederà a un anno dalla scadenza del contratto.

La società saudita ha rilanciato per quanto riguarda l'offerta relativa allo stipendio che il francese dovrebbe percepire: un affondo propedeutico alla fumata bianca, attesa per le prossime ore.

L'Al Hilal è attualmente impegnato negli Stati Uniti al Mondiale per Club, dove ha pareggiato le prime due partite del Gruppo H contro Real Madrid e Salisburgo: in caso di ufficialità dell'acquisto, Theo Hernandez potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi per la rassegna iridata?