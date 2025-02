Gazzetta dello Sport - Theo Hernández e il Milan ai titoli di coda: cessione in estate o addio a zero nel 2026

La società rossonera sembra intenzionata a non voler rinnovare il contratto del terzino francese: tutto fa pensare ad un addio la prossima estate.

La storia d'amore tra Theo Hernández e il Milan sembra essere ormai giunta ai titoli di coda: il difensore con più goal nella storia dei rossoneri in Serie A è sempre più vicino all'addio.

Una stagione fallimentare e completamente da dimenticare, che è sfociata nell'episodio che ha influito nell'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, con quel rosso che è costato caro, anzi carissimo.

La società rossonera sembrerebbe intenzionata a non voler rinnovare il suo contratto - in scadenza per il prossimo anno - ed è pronta ad agire già nella prossima finestra di mercato.

L'articolo prosegue qui sotto

A meno di un deciso cambio di rotta, le strade restano soltanto due: cessione in estate o addio a parametro zero al termine della prossima stagione.