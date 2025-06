Theo Hernandez, e ora che succede? Niente Al Hilal e Atletico Madrid, ma è fuori dai piani del Milan

Il francese, in scadenza il prossimo anno, è ancora a Milano nonostante le offerte. E in caso di permanenza senza rinnovo può finire fuori rosa.

Dove giocherà Theo Hernandez? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo in questi giorni, già così caldi anche dal punto di vista del mercato nonostante la finestra vera, quella di luglio e agosto, ancora non si sia aperta.

Il francese è in uscita dal Milan, e ormai lo sanno anche i muri. Pesa una stagione altamente negativa alla pari di quella della squadra, pesa un contratto in scadenza tra poco più di 12 mesi, il 30 giugno del 2026. Pesa l'evidente deterioramento del rapporto. Pesa un po' tutto, insomma.

Però Theo è ancora a Milano e, se il prossimo campionato iniziasse oggi, sarebbe regolarmente presente nella rosa di Massimiliano Allegri. Anche se le richieste fino a questo momento non sono mancate: quelle dell'Al Hilal e dell'Atletico Madrid soprattutto.

Richieste che non si sono però tramutate in alcunché di concreto. Nel senso che Theo Hernandez non ha ancora lasciato il Milan, nonostante sembri destinato a farlo entro fine agosto. Creando una situazione di impasse che la dirigenza è intenzionata a risolvere al più presto.