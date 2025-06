Theo Hernandez all’Atletico Madrid, ci siamo: aumentata l’offerta al Milan, affare in chiusura

Svolta nel futuro di Theo Hernandez: l’Atletico Madrid ha aumentato l’offerta al Milan per il suo cartellino. Fumata bianca più vicina.

Ci sarà nuovamente la Spagna nel futuro di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, che il Milan ha ormai da settimane messo sul mercato, è infatti sempre più vicino a far ritorno all’Atletico Madrid, club dove è cresciuto ma con cui non ha mai esordito in Prima squadra. A riportarlo è ‘Sky Sport’.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, il Milan e l’Al-Hilal (squadra allenata da Simone Inzaghi) avevano trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore in Arabia sulla base di 35 milioni di euro circa. Il ragazzo però ha rifiutato, aspettando una chiamata dall’Europa.

Chiamata che è arrivata da Madrid, città che Theo conosce bene. L’Atletico è pronto a riportarlo a casa e dopo aver aumentato l’offerta al Milan le parti sono più vicine a chiudere l’accordo.