I The Kolors a Sanremo 2024, il tifo per il Napoli di Stash: "Ho pianto dalla gioia"

A Sanremo 2024 un pezzo di Campania, di Caserta e di Napoli: i The Kolors, tra musica e calcio.

"Si avvertiva la potenza di quei festeggiamenti anche da Pescara": il giorno della vittoria dello Scudetto del Napoli, a Udine, Stash non era in Campania, a festeggiare con gli altri.

Si trovava distante, per altri motivi: il giorno successivo, però, con i The Kolors ha tenuto un concerto nel napoletano. E cosa c'è di strano? Che in questo modo, come ha raccontato a RDS, ha potuto esultare con i suoi conterranei la conquista del Tricolore.

Perché il legame dei The Kolors con il Napoli è assai stretto: e loro, nel 2024, tornano al Festival di Sanremo.