The Best FIFA, i candidati: presenti Osimhen, Kvaratskhelia, Inzaghi e Spalletti

La FIFA ha reso noti i nomi dei candidati per le varie sezioni del premio 'The Best': presenti anche Osimhen, Kvaratskhelia, Inzaghi e Spalletti.

La stagione 2023/24 è già in pieno svolgimento, ma le imprese fatte registrare in quella passata saranno presto oggetto di valutazione e riconoscimento: la FIFA ha infatti comunicato i nomi dei candidati per la vittoria delle sezioni del premio 'The Best'.

Sette categorie e altrettanti vincitori, con soli quattro esponenti per quanto concerne il nostro calcio: in lizza troviamo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia (miglior giocatore) insieme a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti (miglior allenatore). Presenti pure gli ex interisti Marcelo Brozovic e André Onana.

I tifosi potranno votare online sul sito della FIFA da ogni parte del mondo fino alla mezzanotte di venerdì 6 ottobre, quando si conosceranno ufficialmente gli eredi (tra gli altri premi) di Lionel Messi e Alexia Putellas, nominati rispettivamente miglior calciatore e miglior calciatrice del 2022. A giudicare sarà anche una giuria internazionale composta da allenatori, giocatori e giornalisti.

Le votazioni per il premio 'Puskás Award', riservato al goal più bello, inizieranno a partire dal prossimo 21 settembre, quando saranno svelate le candidature.