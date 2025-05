Ternana-Pescara e Pescara-Ternana, dove vederla in tv gratis? La finale playoff di Serie C in chiaro in diretta sulla Rai Serie C Pescara vs Ternana Pescara Ternana

La finale playoff Ternana-Pescara si gioca in due atti, entrambi in tv in diretta su Rai 2: la sfida in chiaro, in palio l’ultimo posto in Serie B.