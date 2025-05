Ternana-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima atto della doppia sfida della finale playoff di Serie C: la Ternana ospita il Pescara. Le info su formazioni, canale tv e streaming.

Ternana e Pescara si affrontano nel primo round della finalissima dei playoff di Serie C. L'ultimo atto mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano, pronte a vivere 180 minuti (più eventuali supplementari e rigori) di emozioni e batticuore. Le due squadre arrivano all’atto conclusivo forti di percorsi playoff diversi ma altrettanto esaltanti.

La Ternana di Fabio Liverani ha sfruttato il secondo posto in campionato per partire direttamente dai quarti di finale, superando Giana Erminio e Vicenza con prestazioni solide e autoritarie. I rossoverdi hanno dimostrato di avere una difesa impenetrabile (23 goal subiti in regular season) e un attacco cinico.

Dall’altra parte, il Pescara di Silvio Baldini ha dovuto affrontare un percorso a ostacoli, cominciato già dai sedicesimi di finale. Dopo aver eliminato Pianese, Catania e Vis Pesaro, gli abruzzesi hanno centrato la qualificazione in finale con una prestazione maiuscola contro l’Audace Cerignola.

I precedenti stagionali sorridono al Pescara, capace di espugnare il Liberati per 2-1 alla prima giornata e di strappare uno 0-0 all’Adriatico nel match di ritorno. Numeri che però contano fino a un certo punto in una finale dove la posta in palio è altissima e i dettagli possono fare la differenza.

La gara d’andata si disputerà al Liberati, mentre il ritorno andrà in scena sabato 7 giugno allo stadio Adriatico. In caso di parità complessiva, si andrà ai supplementari e, se necessario, ai rigori. In palio c’è la promozione in Serie B e il sogno di tornare a calcare palcoscenici più prestigiosi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.