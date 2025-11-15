Ter Stegen vuole prendersi i Mondiali con la Germania: possibile trasferimento in Turchia a gennaio

Inoltre, anche il Chelsea starebbe valutando l'acquisto di ter Stegen, con i 'Blues' che osservano attentamente la sua attuale situazione al Barcellona. Il 33enne, che dopo un intervento chirurgico alla schiena sarà fuori gioco probabilmente fino all'inizio di dicembre, è sceso nella gerarchia dei portieri del campione di Spagna dietro Joan Garcia e Wojciech Szczesny.

Ter Stegen era già stato retrocesso prima dell'inizio della stagione, dopo il trasferimento di Garcia per 25 milioni di euro. Peraltro, gli sarebbe stato chiaramente consigliato di lasciare il Barcellona, anche perché il suo stipendio doveva essere "liberato" per consentire la registrazione dei nuovi acquisti. Almeno questa è l'ipotesi che va per la maggiore.

Ter Stegen si è sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena e avrebbe rifiutato di firmare una dichiarazione di consenso che avrebbe permesso al Barça di trasmettere il referto dell'infortunio e dell'intervento alla commissione medica della Liga spagnola.

Ter Stegen aveva stimato il suo periodo di assenza a causa dell'intervento chirurgico in "circa tre mesi". Con questo voleva probabilmente anche lanciare un segnale politico al club: il Barcellona poteva utilizzare l'80% del suo stipendio per la registrazione di nuovi giocatori solo se fosse stato assente per almeno quattro mesi.

Il Barça ha persino avviato un procedimento disciplinare interno, secondo quanto riportato dall'AFP. Marca parlava di una "guerra aperta". Nel frattempo, però, le acque sembrano essersi calmate, almeno secondo quanto affermato recentemente dall'allenatore Hansi Flick in un'intervista a Sport Bild.

"Per me è importante che Marc e il club si siano avvicinati e abbiano cercato davvero di comunicare. Per me è importante che Marc torni ora. È un portiere forte e avrà tutto il nostro sostegno affinché possa tornare a giocare al suo livello".

