Ter Stegen vuole prendersi i Mondiali con la Germania: possibile trasferimento in Turchia a gennaio

Per difendere la porta della Germania ai Mondiali, Marc-Andre ter Stegen dovrà probabilmente lasciare il Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni, la sua carriera potrebbe proseguire in Turchia.

Dopo le dichiarazioni di Julian Nagelsmann, il quale ha chiarito inevitabilmente a Marc-André ter Stegen che senza un rendimento regolare non ci sarà spazio per lui ai Mondiali con la Germania, sembra che qualcosa stia cambiando attorno al portiere del Barcellona.

Attualmente infortunato, esistono ancora dei forti dubbi sul prossimo futuro dell'estremo difensore, reduce da una querelle estiva col club blaugrana che tra i pali ha annunciato l'acquisto di Joan Garcia dall'Espanyol.

Al fine di trovare spazio nella rosa della nazionale tedesca una volta rientrato, ter Stegen potrebbe dunque salutare il Barcellona già nella prossima finestra invernale del calciomercato.

  • IL BESIKTAS AVREBBE CONTATTATO TER STEGEN

    Secondo le informazioni fornite da Fanatik, il quotidiano sportivo più diffuso in Turchia, il Besiktas avrebbe contattato l'entourage di ter Stegen per un possibile trasferimento in prestito. Il club turco gli garantirebbe un posto da titolare e la possibilità di giocare in Europa League.

    Quello del Besiktas non è l'unico interesse segnalato nelle ultime settimane. Il quotidiano spagnolo Sport ha scritto che anche Newcastle, Tottenham, Manchester United e Monaco avrebbero recentemente avuto dei contatti col Barcellona.

    TER STEGEN TERZA SCELTA AL BARCELLONA

    Inoltre, anche il Chelsea starebbe valutando l'acquisto di ter Stegen, con i 'Blues' che osservano attentamente la sua attuale situazione al Barcellona. Il 33enne, che dopo un intervento chirurgico alla schiena sarà fuori gioco probabilmente fino all'inizio di dicembre, è sceso nella gerarchia dei portieri del campione di Spagna dietro Joan Garcia e Wojciech Szczesny.

    Ter Stegen era già stato retrocesso prima dell'inizio della stagione, dopo il trasferimento di Garcia per 25 milioni di euro. Peraltro, gli sarebbe stato chiaramente consigliato di lasciare il Barcellona, anche perché il suo stipendio doveva essere "liberato" per consentire la registrazione dei nuovi acquisti. Almeno questa è l'ipotesi che va per la maggiore.

    Ter Stegen si è sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena e avrebbe rifiutato di firmare una dichiarazione di consenso che avrebbe permesso al Barça di trasmettere il referto dell'infortunio e dell'intervento alla commissione medica della Liga spagnola.

    Ter Stegen aveva stimato il suo periodo di assenza a causa dell'intervento chirurgico in "circa tre mesi". Con questo voleva probabilmente anche lanciare un segnale politico al club: il Barcellona poteva utilizzare l'80% del suo stipendio per la registrazione di nuovi giocatori solo se fosse stato assente per almeno quattro mesi.

    Il Barça ha persino avviato un procedimento disciplinare interno, secondo quanto riportato dall'AFP. Marca parlava di una "guerra aperta". Nel frattempo, però, le acque sembrano essersi calmate, almeno secondo quanto affermato recentemente dall'allenatore Hansi Flick in un'intervista a Sport Bild

    "Per me è importante che Marc e il club si siano avvicinati e abbiano cercato davvero di comunicare. Per me è importante che Marc torni ora. È un portiere forte e avrà tutto il nostro sostegno affinché possa tornare a giocare al suo livello".

  • COSA HA DETTO NAGELSMANN

    Ter Stegen dovrebbe disponibile tra qualche settimana, ma resta da vedere come proseguirà la sua carriera dopo gli eventi dell'estate. In vista dei Mondiali del 2026, non può permettersi di non avere un posto da titolare.

    Il commissario tecnico della nazionale tedesca ha rilasciato queste dichiarazioni in merito. 

    "Il calciomercato invernale non è mai semplicissimo. Non pongo come condizione che debba giocare in un top club. Se gioca, sarebbe bene che lo facesse abbastanza bene. Anche questo fa parte della verità".

    Secondo Sport , i dirigenti del Barcellona prenderebbero in considerazione un trasferimento invernale solo se il 33enne insistesse per andarsene. Esito della vicenda? Completamente aperto.

  • I NUMERI DI TER STEGEN COL BARCELLONA

    • Partite ufficiali: 422
    • Gol subiti: 416
    • Partite senza subire gol: 175
