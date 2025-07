Ter Stegen fuori dal Barcellona, ci pensa l'Inter per sostituire Sommer: lo scenario

Il Barcellona ha deciso di non proseguire con Ter Stegen e sul portiere tedesco può muoversi l'Inter: la situazione.

All'improvviso potrebbe crearsi uno scenario di mercato inaspettato per l'Inter e la questione riguarda la porta, dove Yann Sommer non è incedibile e potrebbe anche lasciare i nerazzurri in estate.

L'Inter osserva ciò che succede a Barcellona, dove il futuro di Marc-André Ter Stegen è tutt'altro che certo dopo la scelta del club blaugrana che non punta più sul portiere tedesco.

Come riferisce Sport infatti, il Barcellona avrebbe deciso di considerare Ter Stegen solo come terzo portiere e apre quindi alla suo addio. Ci sono già stati degli interessamenti concreti per il portiere, il quale però non ha ancora indicato quale sia la sua volontà. Di seguito i dettagli della situazione e l'opportunità di mercato per l'Inter.