Nessun tesserato del club ha parlato alla stampa dopo la sconfitta contro il Bologna. Lombardo: "E' un momento delicato".

Ennesimo e pesantissimo ko per il Napoli che, al 'Maradona', crolla 2-0 contro il Bologna e vede allontanarsi sempre di più la possibilità di qualificarsi alle coppe europee.

Le reti di Ndoye e Posch, arrivate entrambe in avvio di gara, hanno complicato una gara che si sarebbe potuta riaprire quando Osimhen si è procurato un calcio di rigore, poi sbagliato da Politano.

Da quel momento per il Napoli è stata notte fonda: i partenopei non sono più stati in grado di reagire, incassando la sconfitta numero 11 del loro torneo. Inevitabile, durante e dopo il match, la contestazione da parte dei tifosi. Al termine della gara la società ha infatti indetto il silenzio stampa: nessun tesserato parlerà con i media.