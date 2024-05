Dopo il terzo goal dei bianconeri si scatena una rissa, espulsi Sasanelli del Pescara e Pedro Felipe della Juventus Next Gen.

Finale ad altissima tensione in Pescara-Juventus Next Gen, gara valida per i playoff di Serie C.

I bianconeri hanno vinto 1-3 qualificandosi per il primo turno nazionale, ma in pieno recupero si è scatenata una rissa.

I giocatori del Pescara non hanno gradito l'esultanza bianconera in occasione del terzo goal.