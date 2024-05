Tensione nel derby di Amburgo: rissa tra panchine prima del calcio d'inizio

Tensione alle stelle prima del derby tra Amburgo e St. Pauli: rissa in campo tra le due panchine.

Giornata cruciale per il discorso promozione in Zweite Bundesliga, dove in palio c'è molto di più della supremazia cittadina in quel di Amburgo: è il giorno del derby tra i 'Dinosauri' e il St. Pauli.

Una sfida già sentitissima di suo, che potrebbe valere il ritorno del St. Pauli nella massima divisione tedesca dopo tredici anni: uno smacco bello e buono per l'Amburgo, per di più all'interno della sua casa.

Una tensione tangibile che ha sortito l'effetto negativo di un contatto piuttosto ravvicinato tra le due panchine: il tutto addirittura prima dell'inizio dell'incontro.