Il desiderio del tennista Tommy Paul: "Voglio andare all'Olimpico per vedere Lazio-Juventus"

Tommy Paul, impegnato agli Internazionali d'Italia, è un grande tifoso della Lazio: "Il mio giocatore preferito è Guendouzi".

Manca sempre meno all'esordio di Tommy Paul agli Internazionali d'Italia: il tennista americano scenderà in campo sabato contro il vincitore della sfida tra l'italiano Arnaldi e lo spagnolo Bautista-Agut.

Proprio quel giorno, allo Stadio Olimpico, andrà in scena alle ore 18:00 l'atteso scontro diretto per la qualificazione in Champions League tra Lazio e Juventus: un'occasione, per Paul, di esternare la sua fede per i colori biancocelesti.

Il desiderio è infatti presto detto: qualora gli incastri orari dovessero permetterlo, Paul si dirigerebbe allo stadio per incitare Zaccagni e compagni, mettendo da parte per un paio d'ore le dinamiche relative al tennis.