Il portiere del Torino e della Serbia si sarebbe scontrato con un tifoso durante una serata libera in Germania

Non poteva finire in un modo peggiore Euro 2024 per la Serbia.

Come se non bastasse l'eliminazione al primo turno, ecco una clamorosa indiscrezione che riguarda Vanja Milinkovic Savic.

Il portiere del Torino, infatti, sarebbe rimasto coinvolto in un alterco con un tifoso della Serbia durante una serata libera in Germania.