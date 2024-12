Tegola per il Verona, si ferma Lazovic per infortunio: cosa si è fatto e quando torna

Brutte notizie per il Verona e per Paolo Zanetti: nel primo tempo a Bologna si ferma Lazovic, che è costretto al forfait e al cambio.

Non arrivano buone notizie per il Verona di Paolo Zanetti. Nel corso della sfida contro il Bologna, valida per la diciottesima giornata di Serie A, Darko Lazovic ha dovuto abbandonare il terreno di gioco anzitempo a causa di un infortunio che non gli ha permesso di proseguire.

L’episodio è avvenuto al 29’ del primo tempo, quando l’esterno gialloblù ha accusato un fastidio di natura muscolare.

Dopo un rapido consulto con lo staff medico, Lazovic non ha potuto continuare la partita, lasciando il posto al subentrante Bradaric.