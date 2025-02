Tchaouna lascia la Lazio a mercato chiuso? La trattativa col PSV e la decisione finale di Baroni: il francese resta a Roma

Lazio vs Monza

Arrivata la decisione finale del club biancoceleste: il francese classe 2003 resterà alla corte di Baroni, no all'offerta del PSV Eindhoven.

Loum Tchaouna resta alla Lazio. È saltata in queste ore la trattativa tra il club biancoceleste e il PSV Eindhoven, che stava spingendo forte per arrivare al calciatore francese classe 2003.

Nelle ultime ore è arrivata la decisione definitiva da parte del giocatore ex Salernitana e della società, che ha assecondato la volontà del suo allenatore Marco Baroni.

Con il mercato ancora aperto in Olanda fino alle 23.59 di oggi, 4 febbraio, il PSV dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto avanzato dopo il no di Loum Tchaouna.