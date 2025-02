Taremi e Arnautovic a caccia del riscatto: occasione importante in Inter-Lazio per lanciare un messaggio a Inzaghi

I due partiranno dall'inizio questa sera nei quarti di Coppa Italia: per la quarta volta in campo insieme, devono dare una scossa alla stagione.

Un ciclo infernale che può decidere le sorti della stagione. Una serie di gare di difficoltà medio-alta in cui verranno testate non solo le capacità tecnico-tattiche e mentali della squadra, ma anche la qualità di una rosa chiamata a rispondere presente.

Dopo il successo di misura sul Genoa e il primo posto in solitaria conquistato per la prima volta in stagione, l’Inter non intende fermarsi e si prepara ad affrontare un tour de force che vedrà la squadra di Inzaghi impegnata in varie competizioni.

In attesa della doppia sfida contro il Feyenoord degli ottavi di Champions League e dello scontro diretto del Maradona contro il Napoli del grande ex Antonio Conte, in programma sabato alle 18, un primo banco di prova cruciale è rappresentato dalla sfida di questa sera contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.

Un appuntamento, quello di San Siro, da non sottovalutare per non trascurare nessuna competizione, ma sopratutto una chance ghiottissima per alcuni calciatori che hanno trovato meno spazio in questa stagione.

A guidare l’attacco inizialmente saranno Taremi e Arnautovic, chiamati a scardinare la difesa della Lazio e a riscattare un’annata che fino ad ora non ha rispettato le aspettative.