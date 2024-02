L'attaccante iraniano si trasferirà in nerazzurro da giugno a parametro zero, accordo raggiunto e visite fissate.

Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo l'accordo, raggiunto ormai da settimane, ora i nerazzurri hanno preparato l'ultimo step prima delle firme.

L'attaccante iraniano, come riporta Fabrizio Romano, si sottoporrà alle visite mediche che sono già state fissate dall'Inter.

Taremi sarà quindi il primo rinforzo dell'Inter per la stagione 2023/24 in attesa di Zielinski, altro possibile colpo a parametro zero.