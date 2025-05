Tare al Milan dopo 15 anni da ds della Lazio: quali sono stati gli acquisti top a Roma

Ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare ha passato la sua vita da dirigente alla Lazio. Vedamo i suoi colpi top.

Nessuna sorpresa. Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan, con l'ufficialità dell'approdo a Milano arrivata il 26 maggio. L'esperienza rossonera sarà la seconda nella sua vita dirigenziale, di fatto dopo i 15 anni alla Lazio, società in cui ha ricopreto il ruolo da ds subito dopo essersi ritirato come attaccantte biancoceleste.

Dal 2008 al 2023 Tare si è occupato del mercato in entrata e uscita della Lazio di Lotito, riuscendo a conquistare cinque trofei e innumerevoli partecipazioni europee. In questo lungo periodo di tempo il dirigente albanese ha portato ottimi giocatori in squadra, divenuti big assoluti della Serie A e non solo.

Quali sono stati, in generale i colpi top di Tare come dirigente della Lazio? Guardando a questi, i tifosi del Milan sperano che il loro nuovo ds possa fare ancora meglio in rossonero, tra giocatori scovati a basso prezzo e campioni già affermati pronti a trasferirsi a San Siro.