Tare e il 'messaggio' ai tifosi della Lazio: "Milan-Roma un derby per me? Ho vinto quello che contava, il 26 maggio"

Una vita alla Lazio, prima da giocatore e poi da dirigente: Milan-Roma non può essere una partita normale per Igli Tare, attuale direttore sportivo del club rossonero.
Nel prepartita della sfida di San Siro, l'albanese ha lanciato una frecciata nemmeno tanto velata ai rivali giallorossi ricordando il famoso derby vinto in finale di Coppa Italia all'Olimpico il 26 maggio 2013, ferita ancora aperta per buona parte della tifoseria romanista.
Di seguito le sue dichiarazioni integrali ai microfoni di 'DAZN'.