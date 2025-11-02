Tare e il 'messaggio' ai tifosi della Lazio: "Milan-Roma un derby per me? Ho vinto quello che contava, il 26 maggio"

"Il 72% della carriera Nkunku l'ha fatta giocando da prima punta. È un po' particolare, sa giocare anche spalle alla porta. In allenamento lui e Leao hanno fatto vedere di saper combinare insieme, ora però vediamo. Gimenez è in un periodo complicato, ma ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff tecnico. Il suo infortunio è arrivato proprio quando non ci voleva, però si guarda avanti. Queste cose fanno parte del gioco".