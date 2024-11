Serie C

La seconda squadra bianconera abbandona l'ultimo posto in Serie C, decisiva la penalizzazione inflitta al Taranto.

La Juventus Next Gen abbandona l'ultimo posto in Serie C dopo alcune settimane.

A fare guadagnare una posizione alla seconda squadra bianconera però non è stata una vittoria ottenuta sul campo, bensì la penalizzazione di un'altra squadra che è così scivolata dietro i ragazzi di Paolo Montero.

Stiamo parlando del Taranto, che dopo la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, si ritrova all'ultimo posto in classifica.