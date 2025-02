Tapiro d'oro a Ibrahimovic dopo l'eliminazione del Milan: "Conceiçao ha la nostra fiducia"

Il Senior Advisor di RedBird ha ricevuto il nono Tapiro d'oro: "Meritato. Siamo delusi e arrabbiati".

C'è ancora l'amaro in bocca in casa Milan, all'indomani della prematura eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord: ai rossoneri non è bastato l'1-1 di San Siro, alla luce della necessità di una vittoria che, dopo il k.o. dell'andata, non è però arrivata.

Delusione evidente sul volto di Zlatan Ibrahimovic, raggiunto dai microfoni dell'inviato di 'Striscia la Notizia', Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il nono Tapiro d'Oro di sempre.

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni dello svedese, che andranno in onda in versione integrale nel servizio della puntata in programma stasera a partire dalle ore 20:35 su Canale 5.