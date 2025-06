Sarà molto interessante vedere che tipo di rapporto si instaurerà tra Cherki e Guardiola: dovrà mettere da parte certi atteggiamenti al City.

Ogni volta che i calciatori parlano con i media, l'addetto stampa del club spera che dicano il meno possibile e, idealmente, che non finiscano sui titoli dei giornali. Come ha affermato Peter Crouch: "Stai rilasciando un'intervista per un giornale, ma cerchi di non finire sul giornale".

Rayan Cherki ha optato per un approccio molto diverso quando ha parlato con i giornalisti per la prima volta da calciatore del Manchester City.

Ha parlato della sua ambizione di vincere il Pallone d'Oro, affermando che il successo di Rodri nel 2024 gli ha dimostrato che il City offre la possibilita di diventare il miglior giocatore del mondo. E, con una dichiarazione che lo ha immediatamente reso popolare tra i tifosi della sua nuova squadra, ha detto di voler "uccidere" il Manchester United dopo la dolorosa sconfitta dall'allora suo Lione contro i Red Devils in Europa League ad aprile. Prima di quella partita dei quarti di finale, tra l'altro, aveva dichiarato di essere "pronto a dare battaglia" alla squadra di Ruben Amorim.

L'articolo prosegue qui sotto

Le dichiarazioni di Cherki non sorprendono coloro che lo seguono da inizio carriera. Ha sempre cercato di lasciare il segno e spesso ci è riuscito, diventando il più giovane marcatore della storia del Lione all'età di 16 anni, prima che più di un allenatore ponesse dei dubbi sui suoi atteggiamenti.

Tuttavia, parliamo di un giocatore che è capace di grandi cose in campo e che la scorsa stagione ha finalmente trovato la continuità che cercava. E' diventato anche più prolifico e la cosa gli è valsa la tanto attesa prima convocazione in Nazionale maggiore, rappresentativa con la quale ha esordito contro la Spagna segnando un goal straordinario al volo nella semifinale di Nations League.

Ora che è approdato in una delle migliori squadre del pianeta, Cherki ha la possibilità di mostrare il suo talento sulla scena mondiale. Le sue dichiarazioni audaci non hanno fatto altro che confermare la sua reputazione di anticonformista, ma la grande domanda ora è: questo fuoriclasse sarà in grado di affermarsi sotto la guida di Pep Guardiola?