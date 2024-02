Tabù Milan col Napoli a San Siro: in Serie A non lo batte dal 2014

Il Diavolo punta a rompere l'incantesimo: in Serie A non batte il Napoli a San Siro da quasi 10 anni, precisamente dal dicembre 2014.

Il programma domenicale della Serie A è ovviamente impreziosito dalla supersfida di San Siro tra Milan e Napoli, match di cartello della 24ª giornata.

Da un lato il Milan punta a consolidare il terzo posto in classifica e ad avvicinare la Juventus, a sua volta impegnata lunedì in casa contro l'Udinese.

Dall'altro il Napoli, attualmente nono in classifica, ma che mette nel mirino la concreta possibilità di accorciare il gap dalla zona che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Posta in palio, dunque, altissima con i rossoneri che, gioco forza, sono chiamati ad invertire un trend non propriamente positivo quando affrontano il Napoli al Meazza in campionato.