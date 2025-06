Tabellone Mondiale, quando possono giocare contro Juventus e Inter: dai quarti alla finale, il possibile derby

Juventus vs Manchester City

Inter vs Fluminense

Mondiale per Club

Inter e Juve giocano la fase ad eliminazione diretta del Mondiale: nel corso del torneo, qualora superino i rispettivi turni, potrebbero sfidarsi.

Un Derby d'Italia americano durante il Mondiale per Club? Sì, può succedere.

Dopo la qualificazione di Inter e Juventus negli ottavi, i turni successivi potrebbero regalare una partita leggendaria tra nerazzurri e bianconeri tra New York e Orlando.

Tutto dipenderà dai risultati di Inter e Juventus nella fase ad eliminazione diretta, ma anche dall'ultimo match del girone G che vede i bianconeri sfidare il Manchester City per ottenere il primo posto. Un primo posto che di fatto porterà ad una possibile sfida tutta italiana prima del previsto, mentre in caso di secondo i due tem della Serie A potrebbero giocarsi la Coppa del Mondiale per Club.