Tabellone Kings World Cup: contro chi giocano gli Stallions la prossima partita

Kings World Cup, il percorso degli Stallions nella competizione in terra messicana: i match di Blur, Totti, Viviano e Nainggolan.

Gli Stallions, squadra di Blur - noto streamer di Twitch - rappresentano l'Italia alla Kings World Cup, costola del famoso torneo spagnolo nato dalla mente di Piqué e di diversi content creator iberici.

Tra i giocatori presenti in Messico, sede del torneo, anche Totti, Viviano e Nainggolan, scelti come rappresentanti del grande calcio (l'ex capitano della Roma è l'unico tra i tre non più in attività) per alzare il livello della squadra.

L'esordio degli Stallions è stasto positivo, con una rimonta per 3-2 contro i Medallo City di Maluma, mentre nel secondo match la squadra italiana ha perso per 2-1, anche in questo caso in rimonta, contro i Furia FC del presidente Neymar.