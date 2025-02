Tabellone Europa League 2025, il percorso di Roma e Lazio dagli ottavi all'eventuale finale: niente Derby per ora

Contro chi gioca la Roma se passa il turno? Chi aspetterebbe la Lazio nei quarti di Europa League: il tabellone per le due italiane nel 2025.

Una squadra italiana rimasta in gioco in Champions, due in Europa League. Quest'ultima vede presenti le due romane, Lazio e Roma: la prima direttamente qualificata agli ottavi, la seconda tramite i playoff.

Il sorteggio del 21 febbraio non ha portato alla gara più attesa, il Derby capitolino: la Lazio se la vedrà contro il Viktoria Plzen, la Roma affronterà l'Athletic Bilbao.

Ma quale sarà il percorso delle due italiane in caso di passaggio del turno? Vediamo il tabellone di Europa League 2025 dagli ottavi alla finalissima e dove giocheranno Lazio e Roma.