Possibile svolta in Premier League: proposta di legge per trasmettere in chiaro almeno 10 partite

Emendamento presentato dai liberal democratici: alcune partite della Premier League potrebbero essere visibili in chiaro.

Il calcio inglese potrebbe presto vivere una svolta per ciò che riguarda i diritti televisivi delle partite, al centro di una proposta di legge presentata in Parlamento.

Alcune gare di Premier League (e non solo) potrebbero essere trasmesse in chiaro: si tratterebbe di una decisione rivoluzionaria per il contesto britannico.

Sulla scia di quanto è già accaduto in Italia a partire dalla stagione scorsa, quando gli utenti hanno avuto la possibilità di assistere a delle sfide di Serie A in modo gratuito.