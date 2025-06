Svincolati dopo il 30 giugno 2025: chi sono i migliori giocatori liberi di firmare anche con le squadre di Serie A

Grandi nomi del calcio italiano, europeo e mondiale possono trovare una squadra liberamente tra luglio, agosto e settembre: caccia alle occasioni.

Campioni d'Europa, cannonieri, Under 21. Tra gli svincolati dal 1° luglio, liberi di firmare con qualsiasi squadra dopo la scadenza contrattuale del 30 giugno, ci sono occasioni e tesori da scorprire.

Tra luglio e settembre i club europei, ma non solo, proveranno a convincere gli svincolati di lusso ad approdare nella propria squadra, senza dover pagare il cartellino ad una società di appartenenza.

Il calciomercato degli svincolati andrà avanti anche per ottobre e novembre, dunque i giocatori senza contratto avranno in teoria tutto il tempo per decidere la loro prossima destinazione per l'annata 2025/2026.